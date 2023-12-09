Yalova'da taşan dere nedeniyle bazı sokak ve evleri su bastı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde derenin taşması sonucu bazı sokak ve evleri su bastı, evinde mahsur kalan bir kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Çınarcık ilçesi Kocadere köyünden geçen derenin taşması sonucu Yalı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı.

Sokak ve bazı evlerde su baskınlarına neden olan dere taşması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Esenköy beldesinde de etkili olan yağış sonrası yaşanan su baskınında ise evinde mahsur kalan bir kişi AFAD ve Esenköy İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.