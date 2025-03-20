Yalova'da tersanede iş cinayeti: 25 yaşındaki işçi öldü

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen iş cinayetinde 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesi'nde meydana gelen iş cinayetinde, işçi Hasan Can Mert (25) hareket ettirilen blokların arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İşçinin cansız bedeni daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.