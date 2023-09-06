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Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 10:58
  • Giriş: 06.09.2023 10:58
  • Güncelleme: 06.09.2023 10:58
Kaynak: AA
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Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da narkotik köpeklerin de kullanıldığı uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotim ekiplerinin uygulama noktalarında durdurdukları araçlarda, narkotik köpekleri "Zeytin ve "Gölge" ile arama yapıldı. Operasyonlarda 171 gram skunk, 49,46 gram sentetik uyuşturucu, 49,44 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza grubu tablet, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde öğütücüsü, 2 av tüfeği, 8 tabanca ile 144 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.Ç, S.S, B.A, F.T, A.Y, Ç.B, M.U, F.K, H.B.K. ve T.M, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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