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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Güncel
  • 25.10.2024 20:41
  • Giriş: 25.10.2024 20:41
  • Güncelleme: 25.10.2024 20:45
Kaynak: AA
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
FOTOĞRAF: AA

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde birbirleriyle irtibatlı hareket ettikleri ve uyuşturucu madde sevkiyatı yapabilecekleri değerlendirilen 2 otomobili takibe aldı.

Her iki araca farklı noktalarda eş zamanlı olarak müdahale eden ekipler, dedektör köpek "Zeytin" eşliğinde otomobillerde yaptıkları aramada, 7 paket halinde 6 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar skunk ele geçirdi.

Araçlardaki M.S, F.S. ve Y.K. gözaltına alındı.

Ekipler, bir diğer çalışmada da M.N.A'nın üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

M.N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

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