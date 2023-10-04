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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 04.10.2023 17:49
  • Giriş: 04.10.2023 17:49
  • Güncelleme: 04.10.2023 17:49
Kaynak: AA
Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yalova'da, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdiği öne sürülen M.E, H.A. ve M.E.A'nın bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta ve zanlıların ikametlerinde arama yapan ekipler, 770 hap, 125,85 gram skunk, 26,53 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.E. tutuklandı, H.A. ve M.E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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