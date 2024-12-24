Yalova'da uyuşturucuya 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.D., A.K., A.Ç., M.Ş., Ö.G., E.T. ve Y.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarında, çuvallar içerisindeki deterjan bidonlarına zulalanmış halde 3 kilo 33 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8 parça halinde 4 kilo 250 gram skunk maddesi, 2,48 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.