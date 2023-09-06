Yalova'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kocadere köyü Gül Sokak'taki Akvaryum Apartmanı'nda oturan 85 yaşındaki Yücel Akkuş'un evinden yayılan koku üzerine komşuları112 Acil Yardım Merkezine ihbarda bulundu.

Ambulansla birlikte köye sevk edilen Çınarcık İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, pencereden içeri girerek kilitli kapıyı açtı. Yatağında hareketsiz bulunan Akkuş'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Tek başına yaşadığı belirtilen Akkuş'un yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilirken cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.