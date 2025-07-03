Yalova'da yaralı bulunan baykuş yavrusu tedavi altına alındı

Yalova (AA) - Yalova'da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan baykuş yavrusu, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru, belediye veterinerlerinin gözetiminde tedavi ve bakım sürecine alındı.

Veteriner hekim Betül Yüzbaşı, yavruya "Aliş" ismini verdiklerini belirterek, "Bize teslim edildiği günden bu yana birimimizin maskotu haline geldi. Henüz uçma yeteneği gelişmediği için belirli aralıklarla kanat egzersizleri yapıyoruz. Bu sayede ilerleyen günlerde kendi başına uçabilecek duruma gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baykuş yavrusunu yaş mamalarla özel olarak beslediklerini belirten Yüzbaşı, sağlık durumu iyi olan yavrunun, tedavi ve gelişim süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacağını bildirdi.