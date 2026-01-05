Giriş / Abone Ol
Yalova'daki IŞİD operasyonları: 56 kişi tutuklandı, 43 şüpheli serbest bırakıldı

Yalova'da, üç polisin yaşamını yitirdiği operasyonun ardından IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Şüphelilerden 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel
  • 05.01.2026 12:44
  • Giriş: 05.01.2026 12:44
  • Güncelleme: 05.01.2026 12:48
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun hayatını kaybettiği operasyon sonrası kent genelinde IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 73 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sının tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, IŞİD operasyonunda zafiyet ve ihmal iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

