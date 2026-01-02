Giriş / Abone Ol
Yalova'daki IŞİD operasyonu: Paylaşım yapan 8 kişi tutuklandı

Yalova'daki 3 polisin hayatını kaybettiği IŞİD operasyonu hakkında sosyal medyada övücü ifadelerle paylaşım yaptıkları iddiasıyla Şanlıurfa'da gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

  02.01.2026 12:47
  Giriş: 02.01.2026 12:47
  Güncelleme: 02.01.2026 12:56
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden IŞİD'i öven paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da 3 polisin IŞİD operasyonunda ölü ele geçirilenler hakkında sosyal medya üzerinden övücü paylaşım yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

