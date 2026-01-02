Yalova'daki IŞİD operasyonu: Paylaşım yapan 8 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden IŞİD'i öven paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da 3 polisin IŞİD operasyonunda ölü ele geçirilenler hakkında sosyal medya üzerinden övücü paylaşım yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı.