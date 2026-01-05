Yalova'daki IŞİD operasyonuna inceleme: İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Yalova’da 3 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan operasyonun araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, IŞİD hücresine yönelik operasyonda zafiyet veya ihmal olup olmadığını araştırıp rapor hazırlayacak.

Yalova’da 29 Aralık 2025 gecesi yapılan operasyon sırasında yaşanan 6 saatlik çatışmayla ilgili gündeme gelen iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

T24'ün haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayı sonrasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan görevlendirilen müfettişler, sürecin tüm aşamalarını inceleyecek.

RAPOR HAZIRLANACAK

Operasyon sırasında yaşanan ve 6 IŞİD’linin öldürüldüğü çatışmada üç polisin hayatını kaybetmesinin nedenlerini araştıracak olan müfettiş heyeti, Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik başta olmak üzere operasyonda görev alan personelin bilgisine başvuracak.

Ayrıca, operasyon öncesinde ve sırasında yaşanan gelişmelerle ilgili belgelerde inceleme yapacak olan müfettişler araştırma raporu hazırlayıp bakanlığa sunacak. Ön inceleme sırasında müfettişlerin, sürecin gidişatına göre kimi personeli görevden uzaklaştırma işlemi yapması gerekecek.

Müfettişlerin yapacağı ön incelemede zafiyet ve ihmal bulgularına ulaşılması halinde İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenecek, ardından ikinci aşamaya geçilecek. Soruşturma izni sonrasında hazırlanacak raporun Yalova Adliyesi’ne gönderilerek süreçte ihmali bulunanlarla ilgili adli soruşturma başlatılması gündeme gelecek.