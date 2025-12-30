Yalova'daki IŞİD operasyonunda hayatını kaybeden polisler için tören düzenlendi

Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyonda hayatını kaybeden polisler 47 yaşındaki İlker Pehlivan, 50 yaşındaki Turgut Külünk ve 49 yaşındaki Yasin Koçyiğit için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta dün saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik operasyonda, bir evden açılan ateşte 3 polis memuru yaşamını yitirmiş, 8 polis ile 1 bekçi yaralanmıştı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist öldürülmüştü.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bugün şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetine; en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız. Bu ülkenin çakıl taşına dahi göz koyanlar, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir" dedi.

Fotoğraf: AA

DÜZCE, ANKARA VE YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Törenin ardından Turgut Külünk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Düzce'nin Akçakoca ilçesine, Yasin Koçyiğit'in cenazesi ise Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine uğurlandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Tozlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, anne ve babasının hayatta olmadığı belirtilen İlker Pehlivan da Yalova'da toprağa verilecek.