Yalova kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor

Yalova kent merkezinde uzun süredir beklenen kar yağışı etkili oldu. Özellikle çocuklar park ve bahçelerde karın tadını doyasıya çıkardı.

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gün içinde belirli aralıklarda etkisini gösteriyor. Kent merkezindeki parklar yağış ile beyaz örtüye büründü. Yağış nedeniyle eğitime 1 günlük ara verilen Yalova’daki parklara giden çocuklar burada uzun süredir bekledikleri kar yağışının tadını doyasıya çıkarıyor.

Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili oluyor. Merkez Sugören, Güneyköy, Armutlu’da Selimiye ve Altınova’da ise Sermayecik köy yolarının açık kalması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor.

Öte yandan, Süpürgelik mevkisinde Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.