Yalova merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

Yalova merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte borsa uygulamaları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova'da yaşayan mağdurların şikayeti üzerine, sosyal medyada üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Manisa ve Isparta'da eş zamanlı yapılan operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla hazırlanan dosya çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 6'sı tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Birbiriyle bağlantılı hareket ettikleri tespit edilen zanlıların şu ana kadar vatandaşları 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.