Yalova - Servis minibüsü, çöp kamyonuna çarptı; 3 yaralı

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde, servis minibüsünün çöp kamyonuyla çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Taşköprü beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritte ilerleyen çöp kamyonuna, süratle gelen servis minibüsü çarptı. Kazada, çöp kamyonunda bulunan 2 kişi ile servis minibüsünün şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: ÇİFTLİKKÖY (Yalova), (DHA)