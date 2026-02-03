Yalova TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman? TOKİ Yalova Kura Çekim Tarihi

Yalova’da TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. Peki Yalova TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura hangi gün ve saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte TOKİ Yalova kura çekim tarihi ve projeye dair tüm ayrıntılar…

YALOVA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Yalova TOKİ kura çekimi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11:00’de yapılacak. Kura çekimi ile birlikte Yalova’daki sosyal konut projesinde hak sahibi olacak isimler netleşecek.

Kura Tarihi: 7 Şubat 2026

7 Şubat 2026 Saat: 11:00

11:00 İl: Yalova

YALOVA TOKİ PROJESİNDE KAÇ KONUT BULUNUYOR?

Yalova TOKİ sosyal konut projesi kapsamında toplam 1.805 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. Proje, uzun vadeli ödeme planı ve uygun koşullarıyla dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olarak planlandı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre Yalova TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi açıklandı.

Kura listeleri ve başvuru durumu sorgulama işlemleri TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, başvuru sonuçlarını ilgili ekran üzerinden kontrol edebiliyor.

YALOVA TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde uygulanan ödeme planı Yalova’da da diğer illerle aynı şekilde yürütülüyor. Konutlar için %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile aylık taksitler halinde ödeniyor.

Yalova TOKİ 1+1 Konut Fiyatları

Özellik Bilgi Metrekare 55 m² Satış Fiyatı 1.800.000 TL Peşinat (%10) 180.000 TL Vade 240 Ay Aylık Taksit 6.750 TL

Yalova TOKİ 2+1 (65 m²) Konut Fiyatları

Özellik Bilgi Metrekare 65 m² Satış Fiyatı 2.200.000 TL Peşinat (%10) 220.000 TL Vade 240 Ay Aylık Taksit 8.250 TL

Yalova TOKİ 2+1 (80 m²) Konut Fiyatları

Özellik Bilgi Metrekare 80 m² Satış Fiyatı 2.650.000 TL Peşinat (%10) 265.000 TL Vade 240 Ay Aylık Taksit 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Hak sahiplerinin belirlendiği iller arasında şunlar bulunuyor:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın ve Elazığ.

Bu illerde yapılan kura çekimleri sonucunda toplam 148.083 vatandaş TOKİ sosyal konutlarında hak sahibi oldu.

Yalova TOKİ kura çekimi, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş için büyük önem taşıyor. 7 Şubat 2026 tarihinde yapılacak kura ile birlikte hak sahipleri netleşecek ve Yalova’daki sosyal konut sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek.