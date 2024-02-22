Yalova’da 3 bin 410 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken 3 bin 410 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda U.K, A.E, İ.Y ve yaşı küçük erkek şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıstan 165 adet lyrica, 100 adet nepitin, 100 adet neruda, bin 124 adet xanax, bin 748 adet neurontın, 26 adet newday, 14 adet regapen ilko, 5 adet lioresal, 5 adet klomaks bid, 100 adet ansiox, 18 adet 5-htp, 5 adet galara ibareli olmak üzere toplamda 3 bin 410 adet uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve maddi değeri yaklaşık 350 bin lira olan çok sayıda çalıntı kıyafet ele geçirildi.

4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.