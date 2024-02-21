Yalova’da bilezik gasp eden 2 zanlı tutuklandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir kadının 2 adet bileziğini gasp ettiği iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 şubat tarihinde bir kadının 2 adet bileziğini gasp eden 2 şüphelinin peşine düştü. Kamera kayıtları ve görüntüler üzerinde titizlikle yapılan inceleme polis olayın şüphelilerinin S.B ve yaşı küçük bir şahıs olduğu belirledi. Ekipler zanlıları suçtan elde ettikleri 60 bin lira para ile yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.