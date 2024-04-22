Yalova’da denizden kaçak toplanan 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi
Kaynak: DHA
Yalova’nın Altınova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında, denizden kaçak yollarla toplanan 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye, toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi.
Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi tekne limanı önünde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada kamyonetin kasasında, 160 çuvalda toplam 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi.
Denizden kaçak avcılık yapılarak toplandığı tespit edilen midyeler denize bırakılırken, araçta bulunan İ.S., R.Y., Z.K., R.K. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 5 şüpheliye, toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi.