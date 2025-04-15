Yalova’da halde yaralı bulunan martı tedavi altına alındı

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaralı şekilde bulunan martı tedavi altına alındı.

Esenköy’de evinin bahçesine giren ve kanatlarından yaralandığı için uçamayan martıyı gören vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Çınarcık Şefliği’ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ekipleri martıyı alarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne tedavisi için götürdü. Martının tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.