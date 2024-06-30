Yalova’da hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Yalova’da 40 haftalık hamile kadın, doğum sancıları üzerine ambulansla hastaneye sevk edilirken doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren sağlık ekipleri, kız bebek Şam’ı ve annesini ziyaret etti.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yağan sağlık ekipleri, geçtiğimiz hafta ambulansta doğum gerçekleştirdi. Gelen çağrı üzerine Esenköy beldesine sabaha karşı saat 04.00 sularında giden ekipler, 40 haftalık hamile Suriye uyruklu Rawa Al Huseyın’i ambulansa aldı. Daha sonra gebeyi hastaneye götürmek için yola çıkan ekipler, doğumun başlamasıyla ambulansı durdurdu. Sağlık ekipleri Esenköy beldesi Çınarcık arasında yolun kenarına çekilen ambulansta doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Doğumdan sonra 112 acil servis ekipleri, anne ve dünyaya gelen kız çocuğu Şam’ı Çınarcık Devlet Hastanesi’ne teslim etti.

Yaşanan doğumdan sonra sağlık ekipleri anne ve kızını Esenköy’deki evinde ziyaret etti. Anne, doğumu yapan ekiplere teşekkürlerini sundu.

Doğumu gerçekleştiren ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Asiye Güzeltaş, yaşadıkları olayını şöyle anlattı:

"Bize yakın bir bölge olan Esenköy bölgesinden aldık. Saat 04.00 sıralarına vaka bize ulaştı. Sonra ivedi bir şekilde zaten oraya intikal ettik. Hastayı muayene ettik. Bu muayenelerden sonra zaten üçüncü doğumuydu. Rahat bir şekilde gerçekleştirdi. Bizim de müdürlüğümüzün sunmuş olduğu NRP eğitimlerimiz, obstetrik eğitimlerimiz vesaire, bu eğitimler sayesinde olaya vakıftık. Bunlar bizim daha rahat şekilde müdahale etmemizi sağladı."

Paramedik Gonca Sert ise ilk defa böyle bir şeyle yaşadığını belirterek, "Esenköy’de doğum vakasını aldık. Hızlı bir şekilde ulaşımımızı sağladık. Muayenesini yaptığımızda doğum gerçekleşmek üzereydi. İl Sağlık Müdürlüğümüzden NRP (Yenidoğan Canlandırma) eğitimizi almıştık zaten. Denk geldi, doğum eylemi gerçekleştirdik. Sonuçtan mutluyuz. Zaten biz arka kabindeydik. Sürücümüze ambulansı durdurmalarını söyledikten sonra doğum eylemini başarılı şekilde gerçekleştirdik. Bebeğimiz ağladı. Daha sonrasında hastanemize ulaştırdık. Ondan orada bütün bakımları yapıldı" diye konuştu.