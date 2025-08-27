Yalova’da ’insan yüzlü örümcek’ görüldü

Yalova’da bir vatandaş evinin bahçesinde sıra dışı bir canlıyla karşılaştı. Halk arasında ’insan yüzlü örümcek’ olarak bilinen köşeli yengeç örümceği, yüz hatlarını andıran desenleriyle görenleri şaşkına çevirdi.

Yalova merkeze bağlı Safran köyünde yaşayan bir vatandaş, evinin bahçesinde hayatında ilk kez gördüğü örümcek türünü fark ettiği anda cep telefonuna sarıldı. Örümceğin görüntülerini çeken vatandaş bunu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük ilgi çekti.

Öte yandan, örümceğin zehirli olmadığı ve insan sağlığına tehdit oluşturmadığı öğrenildi. Halk arasında ’insan yüzlü örümcek’ olarak bilinen ve bilimsel adı ’Thomisus onustus’ olan bu örümcek türünün Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görülebildiği, özellikle sıcak ve kuru iklimleri tercih ettiği bildirildi. Kamuflaj yeteneğiyle bilinen örümcek, çiçeklerin üzerinde avını beklerken renk değiştirebiliyor.