Yalova’da işçilerin direnişi kazanımla noktaladı

Yalova Belediyesi’nde iş sözleşmeleri feshedilen 86 personelin işe geri alınmak için başlattığı eylem 6’ncı günde kazanımla sonuçlandı. Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası’na gönderdiği yazıyla 345 belediye personelinin iş akitlerini feshedeceğini ve toplu işten çıkarma yapacağını bildiren Yalova Belediyesi’nde, kadrolu 136 personelin işine son verildi.

İş akitleri feshedilen işçilerden 50’si yapılan itiraz sonucu işe geri alınırken geri dönüşleri kabul edilmeyen 86 işçi Cumhuriyet Meydanı’nda çadır kurarak eylem başlattı. Eylemin 6’ncı gününde ise tüm belediye çalışanları maaşlarını, ikramiye ve mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş durdurarak greve başladı.

Eylemlerin ardından Sendika Başkanı Yavuz belediyeye giderek Başkan Yardımcısı Aytaç Mutlu ile makamında görüştü. Görüşmenin ardından protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte 86 kişinin işe geri iadesi yapıldı.