Yalova’da IŞİD operasyonları: 8 şüpheli hâlâ firari

Ahmet Hamdi Usta başkanlığında Yalova Valiliği binasında düzenlenen “2024-2025 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı”nda, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Vali Usta IŞİD'e yönelik operasyonlarda "206 kişi hakkında işlem yapılmış, 198 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerden 66’sı tutuklanmış, 72’si adli kontrolle, 11’i savcılıktan, 49’u kolluktan serbest bırakılmıştır. 8 şüpheli firaridir ve arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Vali Usta, terörle mücadele kapsamında 2024-2025 döneminde kent genelinde toplam 64 şehir operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bu operasyonlarda 224 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 71’inin tutuklandığı, 77’sinin adli kontrolle serbest bırakıldığı, 17 kişinin ise savcılık kararıyla salıverildiği belirtildi. 10 şüphelinin ise firari olduğu ve haklarında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Terörle Mücadele (TEM) suçları kapsamında 2024 yılı içinde yapılan operasyonlarda 16 kişinin tutuklandığını, 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Usta, tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 344, adli kontrol uygulamalarında ise yüzde 305 artış yaşandığını söyledi.

8 IŞİD ŞÜPHELİSİ FİRARİ

Vali Usta, IŞİD’e yönelik çalışmalara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

“DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçları kapsamında 33 şehir operasyonu düzenlenmiş, 206 kişi hakkında işlem yapılmış, 198 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerden 66’sı tutuklanmış, 72’si adli kontrolle, 11’i savcılıktan, 49’u kolluktan serbest bırakılmıştır. 8 şüpheli firaridir ve arama çalışmaları devam etmektedir.”

Ayrıca “DEAŞ terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanının önlenmesi” suçlamalarıyla hazırlanan 23 projeli dosya kapsamında 65 kişinin tutuklandığı, 70 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.