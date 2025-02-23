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Yalova’da karda yiyecek arayan tilkiyi elleriyle beslediler

Ajans Haberleri
  • 23.02.2025 11:06
  • Giriş: 23.02.2025 11:06
  • Güncelleme: 23.02.2025 11:06
Kaynak: İHA
Yalova’da karda yiyecek arayan tilkiyi elleriyle beslediler

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde ormanlık alanda yiyecek arayışına çıkan tilkiyi vatandaşlar elleriyle besledi.
Teşvikiye beldesinde, kar yağışının etkili olmasının ardından baraj mevkisinde mangal yapmaya giden Yılmaz Uçar ve arkadaşları doğada yiyecek arayışına çıkmış tilkiyle karşılaştı. Vatandaşlar tilkiye mangalda pişirdikleri kelleyi verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tilki yiyeceği aldıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

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