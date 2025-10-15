Yalova’da kuraklık alarmı: Gökçe Barajı’nda su seviyesi yüzde 30’a düştü

Yalova'nın su ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü.

Yeşil Körfez Su Birliğinden alınan bilgiye göre, Termal ilçesinde bulunan ve kentin günlük 100 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda, 2023 yılı ekim ayı itibarıyla yüzde 52 olan su seviyesi 2024 yılında yüzde 38'e, 2025'te ise yüzde 30'a kadar geriledi.

Susuzluğa karşı yatırım programlarının devreye alındığı kentte vatandaşların içme ve sulama suyu tüketimi noktasında tedbirli olmaları isteniyor.

Öte yandan Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise kuraklık nedeniyle üreticilerin zor günler geçirdiğini anlattı.

Suyun önemini bu yıl bir kez daha anladıklarını dile getiren Beşli, "Bu kuraklık bizde sebze ve meyvede büyük bir hasar verdi. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yağış bekliyoruz. İnşallah olur. Önümüzde buğday, arpa ekimleri var. Şu anda tarlalarımız sürülecek gibi değil. Allah yardımcısı olsun çiftçinin. Zor günler bizi bekliyor." dedi.