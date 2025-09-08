Yalova’da milli takımların maçları dev ekranlarda izlendi

Yalova’da A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası final heyecanı ve A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı kentte kurulan dev ekranda izlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası final heyecanı Yalova’da dev ekranda yaşandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na kurulan ekranda vatandaşlar, Türkiye-İtalya finalini takip etti. Bangkok’ta düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihte ilk kez finale çıkan milli takım, yarı finalde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmış ve madalya garantilemişti. Miller finalde ise Brezilya’yı geçen İtalya ile karşılaştı. Huamark Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi İtalya 15-8 kazanarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye ise tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nı ikinci sırada tamamladı.

Daha sonra ise A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçı olan Türkiye - İspanya mücadelesi izlendi. 6-0 yenildiğiyle sonuçlandı.