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Yalova’da minibüs kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.01.2024 14:28
  • Giriş: 12.01.2024 14:28
  • Güncelleme: 12.01.2024 14:29
Kaynak: İHA
Yalova’da minibüs kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çavuşçiftliği mevkii Kocaeli istikametinde meydana gelen kazada Emircan Akın idaresindeki minibüs, Y.D. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı Akın, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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