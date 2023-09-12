Yalova’da okul servislerine denetim
Kaynak: İHA
Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı trafik ekipleri, il genelindeki okul servislerine yönelik denetimler başlattı.
Jandarma ekipleri Vali Hülya Kaya’nın talimatıyla servis araçlarına yönelik çalışmalarına başladı.
Jandarmanın trafik ekipleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle kent genelindeki okul servislerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde servis sürücüleri ve araçları inceleyen jandarmanın denetimlerinin yoğun şekilde gerçekleştireceği bildirildi.