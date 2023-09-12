Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Yalova’da okul servislerine denetim

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 12:03
  • Giriş: 12.09.2023 12:03
  • Güncelleme: 12.09.2023 12:03
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Yalova’da okul servislerine denetim

Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı trafik ekipleri, il genelindeki okul servislerine yönelik denetimler başlattı.

 Jandarma ekipleri Vali Hülya Kaya’nın talimatıyla servis araçlarına yönelik çalışmalarına başladı.

Jandarmanın trafik ekipleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle kent genelindeki okul servislerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde servis sürücüleri ve araçları inceleyen jandarmanın denetimlerinin yoğun şekilde gerçekleştireceği bildirildi. 

BirGün'e Abone Ol