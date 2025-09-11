Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 11.09.2025 13:46
Kaynak: DHA
Yalova’da ölü yunus kıyıya vurdu

Zehra BAYKAL/ÇİFTLİKKÖY (Yalova), (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ölü yunus kıyıya vurdu.

Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş ölü bir yunus fark etti. İhbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunus, bulunduğu yerden kaldırılıp belediye ekipleri tarafından götürüldü. (DHA)

