Yalova’da ormanlara girişler yasaklandı



Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu toplandı.

Toplantıda ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasına karar verildi. Konuyla ilgili komisyon tarafından alınan kararlar şunlar oldu:

- 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar, orman alanı içerisinde, resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları, gerçek/tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında ateşli piknik yapmak kesinlikle yasaklandı.

- Yalova İli mülki sınırları içinde orman bitişiği, orman içi ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı.

- 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar, Yalova İli sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi."