Yalova’da otel yangını korkuttu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde faaliyet gösteren bir otelin elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangına Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler yangından etkilenenleri otelden tahliye etti.

İtfaiye yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Oteli saran dumanlar itfaiyenin çalışmasıyla tahliye edildi.

Yangında maddi hasar meydana geldi.