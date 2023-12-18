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Yalova’da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.12.2023 11:46
  • Giriş: 18.12.2023 11:46
  • Güncelleme: 18.12.2023 11:46
Kaynak: İHA
Yalova’da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova- İzmit kara yolunda Altınova ilçesi Kaytazdere beldesi ışıklar mevkiinde otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı. 

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, 4 yaralıyı araçlardan çıkararak 112 acil servis ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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