Yalova’da otomobil minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

Yalova’da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi mevkiinde 34 JLS 58 plakalı otomobil, sollama yaptığı 33 RL 314 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar kara yolları şantiyesine girmeden boş arazide çukura düştü. Kazada hafif şekilde yaralı 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.