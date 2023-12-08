Yalova’da otomobil yangını

Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi’nde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, otomobilin motor kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına çevredeki vatandaşlar ve esnaflar ilk olarak müdahale etti.

Daha sonra bölgeye gelen Yalova Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında araçta maddi hasar oluştu.