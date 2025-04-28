Yalova’da peş peşe 2 zincirleme kaza

Yalova-İzmit kara yolunda peş peşe meydana gelen ve toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Atatürk Bulvarı kent istikameti mevkiinde peş peşe zincirleme kazalar meydana geldi. Aniden trafiğin sıkışması nedeniyle meydana gelen kazaların ilkinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Öte yandan yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki diğer kazada ise bu kez 3 otomobil birbirine girdi. Buradaki kazada ise herhangi bir yaralanan olmadı.