Yalova’da rögardan taşan mavi renkli su gıda boyası çıktı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde rögardan taşan mavi renkli suyun ilk belirlemelere göre gıda boyasından kaynaklandığı tespit edildi.

Yalova’da dün etkili olan yağışların ardından Taşköprü beldesinde bir rögardan taşan mavi su vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan mavi su taşkınıyla ilgili Yalova Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği ve Yalova AFAD bölgede inceleme yaptı.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, rögardan taşan mavi renkli suyun gıda renklendiricisi olduğu bildirildi.

Bölgedeki bir kimya firmasının depolama alanında açıkta bulunan "Brilliant Blue" adlı renklendiricinin yağmur sonrası kanalizasyona karıştığı ve bu nedenle de mavi renkli su taşkınının yaşandığı öğrenildi.

Yaşanan durum bölgede alınan numunelerin analizleri sonucunda netlik kazanacak.