Yalova’da sera yangını

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir süs bitkileri serasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi’nde bulunan sera ve bitki üretim yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112’ye gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Alevleri kontrol altına ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.