Yalova’da seyir halindeki TIR alev topuna döndü
Kaynak: İHA
Yalova-Bursa kara yolunda seyir halindeki TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yalova - Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde seyreden TIR'ın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti.
Alevler kısa sürede içinde araç kabininin tümüne yayıldı.
TIR dorsesine de ulaşan alevlere bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yangını kontrol altına alan ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.