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Yalova’da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Gebze-İzmir-İstanbul Otoyolu Yalova Kılıç mevkisinde seyir halindeki tırda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 02.07.2024 11:58
  • Giriş: 02.07.2024 11:58
  • Güncelleme: 02.07.2024 11:58
Kaynak: İHA
Yalova’da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde tekstil malzemesi yüklü 34 EVT 178 plakalı araç sürücüsü tırın alev almasıyla birlikte araçtan dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınova Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi. Yangında Çiftlikköy itfaiye ekipleri de destek verdi. 

Yanan tırın kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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