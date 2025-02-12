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Yalova’da takla atan pikaptaki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.02.2025 13:14
  • Giriş: 12.02.2025 13:14
  • Güncelleme: 12.02.2025 13:14
Kaynak: İHA
Yalova’da takla atan pikaptaki 2 kişi yaralandı

Yalova’da kontrolden çıkarak takla atan pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Yalova-Çınarcık yolu KYK yurtları mevkisinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde seyreden 16 JNS 52 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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