Yalova’da tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 190’a yükseldi: Soruşturma başlatıldı

Yalova’da dün düzenlenen 'sünnet düğünü' sırasında tavuklu pilav yiyerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 190'a yükseldi.

Çınarcık'ta dün, Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi Ova Sokak’ta M. Ali Maden tarafından'sünnet düğünü' gerçekleştirildi.

Düğünde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 4’ü çocuk 190 davetli, Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Yemekten zehirlenen 190 kişinin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde jandarma konuyla ilgili kişilerin ifadesine başvuracak. Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tavuklu pilavdan analiz için numuneler aldı.