Yalova’da tersane işçilerinin kaldığı müstakil evde yangın
Kaynak: İHA
Yalova’nın Altınova ilçesinde tersane işçilerin kaldığı bir müstakil evde çıkan yangından maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Altınova Hersek Mahallesi’nde tersane işçilerin kaldığı müstakil evde çıkan yangın panik ve korku dolu anlar yaşandı.
Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince kısa sürede yangına müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
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