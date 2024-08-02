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Yalova’da tersanede iş cinayeti: 2 işçi hayatını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir tersanede "boom" adı verilen insan kaldırma platformu sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 02.08.2024 18:56
  • Giriş: 02.08.2024 18:56
  • Güncelleme: 02.08.2024 19:01
Kaynak: İHA
Yalova’da tersanede iş cinayeti: 2 işçi hayatını kaybetti
İHA

Yalova’da insan kaldırma platformu sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Tersanesi’nde çalışan Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik (33), bir gemide boya yapma işlemi için "boom" adı verilen insan kaldırma platformuna bindi. İddiaya göre yaklaşık 15 metre yükseğe çıkan işçiler, boomun bağlantı noktasında yaşanan kopma nedeniyle sert bir şekilde zemine düştü. İşçiler tersanenin sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldı ancak hayatlarını kaybetti. İşçilerin cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
İş kazasıyla ilgili tahkikat sürüyor.

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