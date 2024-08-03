Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yalova’da tersanedeki 2 işçinin ölümü: Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, sepet platformuyla yüksekten düşen Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik isimli işçilerin ölümü nedeniyle müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Güncel
  • 03.08.2024 15:54
  • Giriş: 03.08.2024 15:54
  • Güncelleme: 03.08.2024 15:56
Kaynak: DHA
Yalova’da tersanedeki 2 işçinin ölümü: Bakanlık müfettiş görevlendirdi
Fotoğraf: İHA

Yalova'da dün, tersanede bakım ve boya yapmak için bindikleri insan kaldırma platformunun kopması sonucu metrelerce yüksekten düşen Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik’in (33) ölümüne ilişkin müfettiş görevlendildi.

Altınova ilçesindeki Beşiktaş Tersanesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında, bakım ve boya işleri yapan Doğanay Kurt ile Mehmet Kesik’in bindikleri insan kaldırma platformu, metrelerce yüksekten düştü.

İşçiler, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçıların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık incelemesinden sonra Kurt ve Kesik'in cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cansız bedenler ailelerine teslim edildi.

İşçilerin ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme yapması için müfettiş görevlendirdiği bildirildi.

Yalova’da tersanede iş cinayeti: 2 işçi hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol