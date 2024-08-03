Yalova’da tersanedeki 2 işçinin ölümü: Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, sepet platformuyla yüksekten düşen Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik isimli işçilerin ölümü nedeniyle müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Yalova'da dün, tersanede bakım ve boya yapmak için bindikleri insan kaldırma platformunun kopması sonucu metrelerce yüksekten düşen Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik’in (33) ölümüne ilişkin müfettiş görevlendildi.

Altınova ilçesindeki Beşiktaş Tersanesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında, bakım ve boya işleri yapan Doğanay Kurt ile Mehmet Kesik’in bindikleri insan kaldırma platformu, metrelerce yüksekten düştü.

İşçiler, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçıların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık incelemesinden sonra Kurt ve Kesik'in cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cansız bedenler ailelerine teslim edildi.

İşçilerin ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme yapması için müfettiş görevlendirdiği bildirildi.