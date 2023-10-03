Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken, 75 gram metamfetamin ve 111 gram toz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yabancı uyruklu G.N.C.’nin İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova’ya getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Feribot iskelesinde yakalanan zanlı üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 75 gram metamfetamin, 111 gram toz esrar, 4 cep telefonu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.