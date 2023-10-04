Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1 tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İstanbul’dan uyuşturucu madde getirerek ticaretini yapacağı ileri sürülen şüphelilerin içinde bulunduğu 34 plakalı aracı durdurdu.

Araçta bulunan M.E., H.A. ve M.E.A. gözaltına alındı. Araç ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 770 ecstasy hap, 125,85 gram skunk, 26,53 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler M.E.A. ile H.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.