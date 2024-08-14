Yalova’da villada korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeniçizgi Sokak’ta 3 katlı bir villada yangın meydana geldi.

112 Acil Servis’ten gelen ihbarın ardından hızla harekete geçen itfaiye ekipleri, yangının yoğun yerleşimin bulunduğu bir bölge olması ve büyüme riski taşıması nedeniyle geniş çaplı müdahale gerçekleştirdi.

Yangını söndürmek için 12 itfaiyecinin yer aldığı öncü araç, müdahale aracı, merdivenli araç ve arazöz ekipleri olay yerine sevk edildi.

Villa içindeki enerji odasında bulunan elektronik bir cihazın alev alması sonucu başladığı tahmin edilen yangın, 45 dakika içinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.



