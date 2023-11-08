Yalova’da yaralı bulunan çobanaldatan kuşunun tedavisi yapıldı

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne yaralı halde getirilen çobanaldatan kuşunun ilk müdahalesi, veteriner hekimler tarafından yapıldı.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine yaralı olduğu tespit edilen çobanaldatan kuşu, bulunduğu bölgeden alınarak Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi.

Kuşun tedavisi veteriner hekimler tarafından yapıldı. Yaralı kuş tedavisinin tamamlanmasının ardından Yalova Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yaralı halde getirilen kuşa gerekli bakım ve tedavinin yapıldığını kaydeden yetkililer, “Çobanaldatan kuşu bize ihbar doğrultusunda geldi. Biz de gerekli müdahalelerimizi yaptık. Ufak tefek yaraları vardı, onların bakımını yaptık. Şimdi ise Doğa Koruma Milli Parklara teslim ettik. Onlar da doğaya salacaklar” dedi.