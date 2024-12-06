Yalova’da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde kaçak alkol üretimi yapan ve ürettikleri kaçak alkolleri yılbaşında piyasaya sürecekleri değerlendirilen şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde toplam 4 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda kaçak alkol ele geçirildi.

Yapılan aramalarda, 42 litre sahte rakı, 23 litre etil alkol, 3.5 litre sahte viski, 450 ml rakı anasonu, 200 ml viski anasonu, 400 ml malt rakı aroması, 210 ml malt viski aroması, 1 adet ateşli kazan, 3 adet 200 litrelik kazan, 2 adet 30 litrelik kazan, 1 adet karıştırıcı mikser, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda Ş.S., C.B. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlemler başlatıldı.